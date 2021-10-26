Байкалкредобанк сообщил режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021

КБ "Байкалкредобанк" (АО) сообщил график работы с 30 октября по 7 ноября 2021 г., которые Указом Президента РФ объявлены нерабочими:
- 30-31 октября 2021 г.- выходные дни, банк не работает;
- 1, 2 и 3 ноября 2021 г.- банк работает в обычном режиме (рабочий день не сокращен);
- 4, 5, 6 и 7 ноября 2021 г. - нерабочие выходные дни, банк не работает;
В сообщении подчеркивается, что банк соблюдает меры безопасности для сохранения здоровья посетителей. По всем вопросам банк просит обращаться:
- г. Иркутск, ул.Ленина,18, (83952) 24-16-20 (02), 20-30-05,
- г. Усолье-Сибирское, ул.Менделеева,65 а,(839543) 66-127.
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