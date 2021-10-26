Байкалкредобанк сообщил режим работы с 30 октября по 7 ноября 2021

КБ "Байкалкредобанк" (АО) сообщил график работы с 30 октября по 7 ноября 2021 г., которые Указом Президента РФ объявлены нерабочими:

30-31 октября 2021 г.- выходные дни, банк не работает;

1, 2 и 3 ноября 2021 г.- банк работает в обычном режиме (рабочий день не сокращен);

4, 5, 6 и 7 ноября 2021 г. - нерабочие выходные дни, банк не работает;

В сообщении подчеркивается, что банк соблюдает меры безопасности для сохранения здоровья посетителей. По всем вопросам банк просит обращаться: