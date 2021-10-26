Как работает банк «Открытие» в праздничные и нерабочие дни

Банк «Открытие» сообщил об изменении графика работы в праздничные и нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Банк предупредил, что является организацией непрерывного цикла, поэтому в период объявленных в российских регионах нерабочих дней с 28 октября по 2 ноября подразделения банка будут функционировать в обычном режиме.

В предпраздничный день — среду 3 ноября — офисы банка «Открытие» будут работать в сокращенном на один час режиме.

В праздничный день, 4 ноября, а также 7 ноября офисы банка работать не будут.

5 и 6 ноября частных клиентов будут обслуживать отделения банка «Открытие», работающие по субботам. Уточнить их режим работы можно в разделе офисы.