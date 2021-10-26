S7 открывает рейсы Иркутск – Пхукет – Иркутск

Стоимость билета составляет 23 671 рублей, рассказали SIA.RU в компании.

Цена поездки Новосибирск – Пхукет – Новосибирск 30 934 рублей.

На s7.ru доступны авиабилеты на рейсы из Новосибирска, Владивостока и Иркутска на Пхукет с вылетом после 10 ноября. Расписание рейсов доступно тут.

При регистрации на рейсы в Пхукет пассажирам необходимо предъявить сотрудникам авиакомпании в аэропорту для проверки следующие документы:

сертификат о вакцинации на английском языке;

сертификат о въезде (CoE);

подтверждение бронирования и оплаты отеля с сертификацией SHA+ на период не менее 14 дней;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета (не требуется для граждан Таиланда).

Дополнительно всем вакцинировавшимся пассажирам потребуется записаться на сдачу трёх ПЦР-тестов. Тестирование проводится за счет пассажира. Тесты сделают в отеле сразу после прибытия, на шестой-седьмой и двенадцатый-тринадцатый дни. Также необходимо установить на телефоне приложение ThailandPlus (App Store, Google Play) и пройти в нём регистрацию.

Если пассажир не прошел вакцинацию, то необходимо предоставить подтверждение бронирования и оплаты отеля Alternative State Quarantine. После прибытия пассажиры должны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.