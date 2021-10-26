Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору

Дополнительное соглашение с синдикатом российских банков подписано в рамках продолжения привлечения внешнего финансирования для реализации проекта «Арктик СПГ 2», рассказали SIA.RU в банке.

Банк «Открытие» и ООО «Арктик СПГ 2» подписали дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному 28 апреля 2021 года. Также соглашение подписано с другими участниками синдиката российских банков, среди которых: ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Дополнительное соглашение предусматривает увеличение максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.

Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 млрд евро будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта «Арктик СПГ 2».