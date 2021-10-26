QR-коды о вакцинации ввели в Бурятии на период нерабочих дней

Они пройдут с 30 октября по 7 ноября, рассказали SIA.RU в правительстве республики.

При предъявлении QR-кода о вакцинации против ковида либо справки о перенесенной болезни не позднее 6 месяцев, наличии медотвода от вакцинации, можно посещать:

заведения общепита;

сферы культуры;

оказания бытовых услуг;

гостиницы и отели;

дома отдыха;

ТРЦ.

Банкеты под запретом.

В выходные дни усилится работа мобильных групп. При выявлении нарушений работа организации будет приостановлена.