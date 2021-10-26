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QR-коды о вакцинации ввели в Бурятии на период нерабочих дней

Они пройдут с 30 октября по 7 ноября, рассказали SIA.RU в правительстве республики.

При предъявлении QR-кода о вакцинации против ковида либо справки о перенесенной болезни не позднее 6 месяцев, наличии медотвода от вакцинации, можно посещать:

  • заведения общепита;
  • сферы культуры;
  • оказания бытовых услуг;
  • гостиницы и отели;
  • дома отдыха;
  • ТРЦ.

Банкеты под запретом.

В выходные дни усилится работа мобильных групп. При выявлении нарушений работа организации будет приостановлена.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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