QR-коды о вакцинации ввели в Бурятии на период нерабочих дней

Они пройдут с 30 октября по 7 ноября, рассказали SIA.RU в правительстве республики.
При предъявлении QR-кода о вакцинации против ковида либо справки о перенесенной болезни не позднее 6 месяцев, наличии медотвода от вакцинации, можно посещать:
- заведения общепита;
- сферы культуры;
- оказания бытовых услуг;
- гостиницы и отели;
- дома отдыха;
- ТРЦ.
Банкеты под запретом.
В выходные дни усилится работа мобильных групп. При выявлении нарушений работа организации будет приостановлена.
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