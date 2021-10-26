В Иркутской области вводят QR-коды для посещения торговых центров

Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Андрей Лабыгин.

– 25 октября 2021 года на оперативном штабе по предотвращению Ковид-19 было принято решение о введении QR-free зон в крупных торговых центрах Иркутской области с 30 октября, – написал Андрей Лабыгин на своей странице в сети Facebook.

По его словам, в этот же день вечером прошло совещание с руководителями крупных торговых центров Иркутска. Они выразили готовность в создании QR-free в помещениях торговых центров и соблюдении новых вынужденных ограничительных мер.