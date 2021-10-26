Названы самые высокооплачиваемые вакансии в IT в Иркутске

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование в городах Сибири и выяснил, что за год (октябрь 2021 к октябрю 2020 гг.) вакансий в сфере информационных технологий в СФО стало больше на 82%. В Иркутске больше всего вакансий в сфере информационных технологий – для программистов «1C», разработчиков мобильных приложений и баз данных.

Среди городов СФО больше всего IT-вакансий – в Новосибирске, Иркутске, Омске, Красноярске (в порядке убывания количества вакансий). В настоящий момент 28% IT-вакансий, открытых для соискателей СФО, предлагают возможность работать дистанционно.

В октябре в число самых дорогих IT-вакансий в Иркутске вошел ведущий разработчик «1С». Предлагают оклад от 180 тыс. рублей. Сотруднику предстоит разрабатывать и провождать продукты компании. Работодатель предлагает оформление согласно трудовому кодексу и работу на территории фирмы.

На втором месте – вакансия бизнес-аналитика в консалтинговую компанию с зарплатой 125 тыс. рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от трех лет. Нанимающая компания предлагает удаленную работу, премии и перспективу карьерного роста.

В тройку лидеров попала вакансия программиста «1С» с зарплатой от 90 тыс. рублей. От специалиста ждут опыт работы от трех лет и высшее образование. Компания гарантирует полный соц. пакет и командировки по Красноярскому краю.

Количество резюме IT-специалистов за год выросло на 73%. Конкурс (соотношение активных резюме и вакансий) снизился на 6%. Нужно отметить, что рынок труда в сфере информационных технологий до пандемии был и сейчас остается на стороне соискателя: не хватает квалифицированных IT-специалистов. Специалисты SuperJob видят решение кадрового дефицита в работе со студентами.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет – на 5 месте среди ведущих технических вузов РФ по уровню зарплат молодых специалистов в IT, еще 8 вузов СФО – в топ-20 по зарплатам выпускников 2015-2020 гг., занятых в сфере информационных технологий. Эти данные свидетельствуют о высокой востребованности и конкурентоспособности на рынке труда выпускников технических вузов Сибири.