Парк дизельной техники БрАЗа пополнил новый погрузчик Linde

На БрАЗ поступил экспериментальный образец нового погрузчика. Очередное приобретение поможет не только улучшить условия труда, но и снизить экологическую нагрузку. К 2025 году БрАЗ планирует обновить парк обрабатывающей техники полностью, сообщает ТРК Братск.

Новую дизельную единицу техники доставили напрямую из Германии. Завод в городе Ашаффенбург усовершенствовал данный образец специально для работы в условиях производства братского алюминия.

- В данной технике улучшена эргономика рабочего места оператора. Это позволяет обрабатывать грузы и выполнять операции более безопасно. Очень важно, что токсичность токсичность отработанных газов снижена в 10 раз, по стандарту Евро-5, - рассказывает Кирилл Лазарев, руководитель сервисного центра Linde-Братск. - Заводом выбрана унифицированная платформа: теперь электрические погрузчики и дизельные погрузчики будут строиться на одной платформе, будут взаимозаменяемы по запчастям. Это сократит время ремонта и время простоя из-за ремонта.

Одна из важных характеристик для того, кто у руля - наличие климат-контроля. Ведь металл в корпусах рождается при высоких температурах. Доступ по индивидуальной карте - так оператор заходит в систему, которая записывает и хранит все его действия.

- Погрузчик стал более комфортным, работает тише. Улучшилась обзорность, повысилась эргономичность органов управления, - говорит Олег Коваленков, электролизник СК №9 БрАЗа. - Стоит отметить бесперебойную работу электроники в наиболее намагниченных полях корпуса электролиза.

На данный момент процесс обработки электролизеров полностью механизирован в 7 корпусах. Пробитие корки электролизера, отжим корки электролита, чистка фланцевых листов, съем угольной пены - раньше все это делалось только вручную. Сервисным центром Linde-Братск поставлены на завод и два электрических погрузчика. Следующий шаг - дооснащение парка дизельной техники и доставка погрузчиков на литий-ионных батареях.

Программа техперевооружения началась пять лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. За это время на завод поступило 86 единиц новой обрабатывающей техники - машины разгрузки глинозема, раздачи вторсолей, загрузки анодной массы.

- Комфорт в современных машинах ни в какое сравнение не идет с машинами, которые разрабатывались в 90-х годах. Машины оснащены кондиционером, отопителем. При всей сложности и дороговизне в этой машине упрощено управление, - поясняет Радик Фахрутдинов, мастер бригады корпусов 9 и 16 дирекции по обеспечению производства БрАЗа. - Машина проста в обслуживании: одна педаль хода вперед- назад и джойстик управления. Практически иномарка. Завод у нас перспективный и один из самых лучших, на лучшем заводе не может быть плохая техника.

Современные технические возможности позволят значительно улучшить условия труда тех, благодаря кому в Братске рождается крылатый металл.

- Программа технического перевооружения вошла в активную стадию, - комментирует Евгений Зенкин, управляющий директор ПАО «РУСАЛ Братск». - Мы в год меняем больше 20 единиц дизельно-обрабатывающей техники и планируем до 2025 года полностью перейти на новые машины, что позволит нам снизить экологическую нагрузку на оператора, повысить производительность труда, ну и, соответственно, они более эргономичны, удобны в эксплуатации. В будущем году на завод поступит еще около 30 единиц новой техники.

Тем временем, на БрАЗе ведется подготовка к масштабной перестройке. Напомним, о намерении кардинально реконструировать четыре сибирских алюминиевых завода компания РУСАЛ объявила около полугода назад. К 2030 половина Братского алюминиевого завода будет работать по революционной технологии обожженного анода, что даст ощутимое снижение нагрузки на экологию.