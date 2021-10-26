Дальневосточный банк повышает процентные ставки по вкладам в рублях

С 15 октября 2021 года банк повысил процентные ставки по ряду популярных вкладов.

Вклад «Доходный» — классический депозит с большим выбором сроков размещения: от 3 месяцев до полутора лет. Минимальная сумма для открытия – 10 000 рублей. Процентная ставка по рублевым вкладам составит от 4,3 % до 6,5 %. Ставка рассчитывается исходя из первоначальной суммы вклада, срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Вклад «Пополняемый» поможет накопить на долгожданные покупки или планы. Депозит можно пополнять в течение всего срока действия любым удобным способом: через систему «Интернет-офис» или приложение «Мобильный офис», в банкоматах, платежных терминалах и офисах Дальневосточного банка. Минимальная сумма для открытия – 10 000 рублей. Процентная ставка по рублевым вкладам — от 4,1 % до 6,3 %. Ставка будет рассчитана исходя из первоначальной суммы вклада, срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Вклад «Универсальный» легко подстраивается под ваши текущие финансовые потребности – его можно пополнять в течение всего срока действия или снимать часть денежных средств, сохраняя при этом на счете неснижаемый остаток. Минимальная сумма для открытия – 10 000 рублей. Процентная ставка будет зависеть от срока размещения средств и составит по рублевым вкладам от 3,85 % до 5,5 %. Выплата процентов по депозиту осуществляется в конце его срока действия.

Получили крупную сумму от продажи имущества, но пока не готовы совершить следующую покупку? Приумножьте ваши средства с вкладом «Премиальный»! Минимальная сумма для открытия– 3 000 000 рублей. Процентная ставка по рублевым вкладам составит от 4,8 % до 6,6 %. Ставка рассчитывается исходя срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия.

Вклад «Пенсионный» — надежность ваших сбережений и гарантированный доход даже при досрочном расторжении договора. Минимальная сумма для открытия – 3 000 рублей. Процентная ставка по рублевым вкладам — от 4,2 % до 6,3 %. Ставка рассчитывается исходя из срока его размещения и периодичности выплаты процентов — ежемесячно или в конце его срока действия. В случае досрочного снятия вклада, проценты будут начислены по фиксированным ставкам, в зависимости от срока фактического нахождения средств в банке.

Представленные депозиты доступны к оформлению в рублях на срок 93, 186, 367, 385 или 540 дней. Предусмотрена возможность автоматического продления вклада на новый срок.

Специальное предложение для участников зарплатных проектов Дальневосточного банка – вклад «Зарплатный». Депозит открывается в рублях на 186 дней, процентная ставка составит 5,5 % годовых. Минимальная сумма для открытия – 3 000 рублей. Вклад можно пополнять в течение всего срока действия, проценты будут выплачиваться ежемесячно на счет зарплатной карты.

Все перечисленные вклады доступны в версии «Онлайн», которую можно открыть дистанционно в Интернет-офисе или Мобильном приложении банка, при этом процентная ставка будет увеличена на 0,1 пункт.