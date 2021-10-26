Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни ноября 2021

АО «Дальневосточный банк» объявил режим работы с 03.11.2021 г. по 08.11.2021 г:

03 ноября 2021 года – обслуживание клиентов – физических и юридических лиц сокращено на 1 час;

04 ноября 2021 года, 05 ноября 2021 года, 07 ноября 2021 года – выходные дни;

06 ноября 2021 года — обслуживание клиентов – физических лиц осуществляется согласно режиму работы офисов по субботам;

08 ноября 2021 года – обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Банка вы можете ознакомиться на сайте www.dvbank.ru в разделе Офисы банка.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).