Как работает Росбанк в праздничные дни ноября 2021

Росбанк сообщил об изменении графика работы в связи с празднованием Дня народного единства:

Офисы, работающие по пятидневному графику:

3 ноября – рабочий день, без сокращения на 1 час;

4 ноября – нерабочий праздничный день;

5, 6, 7 ноября – выходные дни.

С 8 ноября – стандартный режим работы.

Офисы, работающие по шестидневному и семидневному графику:

3 ноября – рабочий день, без сокращения на 1 час;

4 ноября – нерабочий праздничный день;

5, 6, 7 ноября – рабочий день согласно графику выходного дня.

В отделениях Росбанка можно провести все необходимые финансовые операции.

Найти удобный офис можно по ссылке.

Совершать различные банковские операции можно также с помощью альтернативных каналов обслуживания Росбанка – интернет-банка и мобильного приложения РОСБАНК Онлайн.