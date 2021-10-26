Как работает Росбанк в праздничные дни ноября 2021

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26 октября 2021
Росбанк сообщил об изменении графика работы в связи с празднованием Дня народного единства:
Офисы, работающие по пятидневному графику:
- 3 ноября – рабочий день, без сокращения на 1 час;
- 4 ноября – нерабочий праздничный день;
- 5, 6, 7 ноября – выходные дни.
- С 8 ноября – стандартный режим работы.
Офисы, работающие по шестидневному и семидневному графику:
- 3 ноября – рабочий день, без сокращения на 1 час;
- 4 ноября – нерабочий праздничный день;
- 5, 6, 7 ноября – рабочий день согласно графику выходного дня.
В отделениях Росбанка можно провести все необходимые финансовые операции.
Найти удобный офис можно по ссылке.
Совершать различные банковские операции можно также с помощью альтернативных каналов обслуживания Росбанка – интернет-банка и мобильного приложения РОСБАНК Онлайн.