Примсоцбанк объявил о проведении акции «Чёрная пятница»

С 26 октября по 3 ноября в Примсоцбанке пройдёт акция «Чёрная пятница». На период которой изменяются условия по всем программам потребительского кредитования.

В эти дни сумму до 500 тысяч рублей можно будет получить всего по двум документам – паспорту и любому другому на выбор. Обеспечения и справки о доходах не потребуется.



— Акция «Черная пятница» проводится в банке ежегодно и традиционно вызывает интерес у населения. В этом году мы подготовили интересное предложение, которое включает и комфортные условия по кредиту и, конечно же, подарки, — отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



В рамках акции всем, кто оформляет потребительский кредит будет предложено бесплатно выпустить кредитную или дебетовую карту Mastercard с программой S7 Priority.



- При оформлении кредитной карты вы получите 2000 миль в подарок;

- При оформлении любого кредита и дебетовой карты – 1500 миль в подарок;

- При оформлении любого кредита и кредитной карты – 2500 миль в подарок.



Подробности об акции можно уточнить в офисах банка, на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800)-350-42-02.