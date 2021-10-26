Держатели карт Visa от Примсоцбанка могут получить 25% скидки на «ЛитРес»

«ЛитРес» предоставляет скидку 25% держателям карт Visa от Примсоцбанка.

Для справки: «ЛитРес»- мегамаркет электронных и аудиокниг в России. Ассортимент магазина насчитывает более 750 000 электронных книг и 5000 аудиокниг.



Как воспользоваться предложением:



• Перейдите на сайт и укажите промокод visa21;

• Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, нажав кнопку «У меня уже есть аккаунт на «ЛитРес» и заполните поля «Email» и «Пароль»;

• Нажмите кнопку «Активировать» и расплатитесь с помощью карты Visa.



Отметим, привилегия по промокоду предоставляется единоразово. Акция действует до 31.05.2022 года. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции (ООО "ЛитРес", ЛитРес, Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ОГРН 1057748936398, ИНН 7719571260).