Дополнительные выплаты ВТБ получат более пяти тысяч пенсионеров Иркутской области

Клиентам, которые оформят зачисление пенсии на карту «Мир» банка ВТБ в период с 1 сентября по 31 октября, банк начисляет по 2000 рублей. В Иркутской области уже около 5,5 тысяч пенсионеров воспользовались этим предложением, рассказали SIA.RU в банке.

Для получения дополнительных выплат от банка необходимо оформить заявление на зачислении пенсии. Сумма поступит на счет не позднее следующего календарного месяца после первой пенсии, полученной в ВТБ.

Всего с начала сентября заявления на открытие пенсионных карт в ВТБ подали 3 тысячи новых клиентов банка в Иркутской области и еще 2, 5 тысячи клиентов, которые уже обслуживались в банке и вступили в пенсионный возраст после 1 сентября. Всего с начала 2021 года количество клиентов банка в Иркутской области, получающих пенсионные выплаты на карты «Мир» банка ВТБ выросло в 8 раз и достигло 14,5 тысяч человек.

«ВТБ уделяет особое внимание людям старшего возраста и других групп населения, требующих повышенного внимания. Для них мы разработали комплексные меры поддержки. Помимо дополнительной выплаты в размере 2000 рублей, мы предложили бесплатную страховую программу, которая защитит средства клиентов от действий мошенников, повышенные начисления на остаток по карте в размере 7,5% годовых, а также повышенный кешбэк за оплату лекарств и услуг ЖКХ пенсионной картой «Мир». Эти опции мы продолжим подключать пенсионерам и после 31 октября», - отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

Для получения оформления пенсионной карты «Мир» нужно обратиться в любой ближайший офис банка ВТБ с паспортом и СНИЛС или заказать карту на сайте. Оформить зачисление пенсии на эту карту тоже можно прямо в подразделении ВТБ или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, без посещения Пенсионного фонда.