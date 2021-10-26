Мокрый снег пройдет в северных районах Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 27 октября в западных, северных районах местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, мокрый снег и снег.

Прогноз погоды доведен до глав муниципальных образований, пожарно-спасательных гарнизонов, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы.