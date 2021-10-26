Экспедиция РСХБ включила станицу Ростовской области в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России

Экспедиция Ассоциации самых красивых деревень и городков России и Россельхозбанка «Тихий Дон» посетила Ростовскую область.

25 октября в торжественной обстановке прошла инаугурация станицы Старочеркасской. В населенном пункте был установлен почетный знак, подтверждающий вступление в Ассоциацию, а также подписана хартия об использовании бренда Ассоциации самых красивых деревень и городков России.

«Донской край славится своими достижениями в АПК и машиностроении, трудолюбивыми и гостеприимными жителями, природой, ремеслами. Надеюсь, что Ассоциация поможет Ростовской области стать ещё более привлекательным туристическим регионом. В Старочеркасской, как и в хуторе Старозолотовском, который уже имеет статус члена Ассоциации самых красивых деревень и городков, есть все условия как для комфортного отдыха, так и для жизни на постоянной основе», - отметила заместитель директора Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Логвинская.

Экспедиция также посетила станицу Вешенскую, которая ассоциируется с именем великого русского писателя Михаила Шолохова, чтобы оценить ее на предмет вступления в Ассоциацию. Решение о внесении деревни или городка в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев. В станице должны быть памятники культурного и природного наследия, а также туристическая инфраструктура и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности. Важна и благоприятная экология.

Участники экспедиции осмотрели местные достопримечательности и проверили туристическую инфраструктуру: места для размещения, наличие заведений общепита, связи и других услуг. В случае успешного прохождения этого мониторинга Вешенская присоединится к мировому списку самых красивых деревень и городков.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов прокомментировал, что включение в список самых красивых деревень позволяет населенному пункту привлечь туристов и создать новые рабочие места, диверсифицировать сельское хозяйство. Ассоциация на конкретных примерах показывает, какие есть возможности для развития деревень и городков за счет использования внутренних ресурсов - культурных, национальных и природных. «Проект Ассоциации самых красивых деревень и городков России появился в 2014 году в рамках научно-исследовательских работ Центра устойчивого развития сельских территорий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, откуда и стартовала экспедиция «Тихий Дон». Хотелось, чтобы знания, полученные в ходе экспедиций, теснее увязывались с научной и образовательной деятельностью академии, ложились в основу широких практических рекомендаций в области устойчивого развития села», – отметил президент Ассоциации самых красивых деревень и городков России Александр Мерзлов.

Опыт экспедиций показывает, что после обретения статуса туристический поток в деревню или городок увеличивается в несколько раз, принося дополнительный доход муниципалитету.

«Тихий Дон» завершает цикл экспедиций 2021 года, в который весной вошли «Истоки Руси», летом – «Поволжье», в сентябре – «Магический Байкал». Осенью 2020 года состоялось первое совместное путешествие – «Русский Север 2.0».

Экспедиция «Тихий Дон» – пятый совместный проект Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых городков и деревень. Путешественники проедут на автомобилях более 3 600 километров по территориям Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Ростовской областей в поисках населённых пунктов, способных стать точками привлечения туристов.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.