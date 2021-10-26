Более половины жителей Сибири готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

23% сибиряков готовы получить цифровой паспорт, как только появится такая возможность. При этом 79% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 27% опрошенных. Около 40% сибиряков заявляют о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 35% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 2% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

28% опрошенных заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 23% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности – это один из самых низких показателей в стране и по нему жители Сибири удивительно солидарны с москвичами.

При этом 32% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее. Лишь 10% опрошенных уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 79% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступным целях – это один из самых высоких показателей по стране. Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) сибиряки чаще всего называли то, что он удобный и современный (37%), что нет риска его потерять (35%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (24%) и желание пробовать всё новое (14%).

Среди основных причин отказа от цифрового паспорта (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (54%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (32%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (18%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (10%).