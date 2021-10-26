Большой этнографический диктант пройдет в Иркутской области

Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства, рассказали SIA.RU в администрации области.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. Написать Диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.