Уровень вакансии в торговых центрах Москвы достиг 13%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги III квартала 2021 года на рынке торговой недвижимости Москвы (исследование есть у SIA.RU).

Согласно результатам исследования, общий объем торговых площадей не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта суммарной арендопригодной площадью 64,5 тыс. кв. м. При этом объем нового предложения по итогам трех кварталов продемонстрировал отрицательную динамику. На 2021 год был анонсирован ввод нового предложения на уровне 540 тыс. кв. м GLA, более 40% которого – перенос с 2020 года. Сроки ввода около 15% площадей торговых центров уже перенесены на следующий год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ставки аренды остаются на прежнем уровне.

Предложение

По итогам III квартала 2021 года в г. Москве объем торговых площадей не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, когда было открыто четыре торговых объекта суммарной GLA 64,5 тыс. кв. м: ТРЦ «Гравитация» (GLA: 18,5 тыс. кв. м) и ТРЦ Prime Plaza (GLA: 20 тыс. кв. м), ТРЦ «Саяны» (GLA: 3 тыс. кв. м), ТЦ «Флотилия» (GLA: 23 тыс. кв. м).

Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями не изменился и составляет 532,2 кв. м на 1 000 человек. Таким образом, столица выходит на четвертое место среди городов-миллионников, опередив Санкт-Петербург, после Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода.

Вакансия

Уровень вакансии в торговых центрах Москвы увеличился относительно III квартала 2020 года и составил 13%, по сравнению с предыдущим кварталом показатель практически не изменился (+0,5 п.п). Рост доли свободных площадей обусловлен оптимизацией торговых точек у ретейлеров, столкнувшихся с сильным негативным влиянием пандемии в 2020 году, однако по итогам трех кварталов наблюдается определенная стабилизация показателя.

Уровень вакансии в большинстве объектов, открытых в 2020-2021 гг., высок (до 40%), что соответствует тренду последних лет – вводу торговых центров с большой долей свободных площадей и активное заполнение в течение первых двух лет работы.

Коммерческие условия

В III квартале 2021 года уровень арендных ставок на торговые помещения в торговых центрах остался в прежнем ценовом диапазоне относительно аналогичного периода прошлого года, когда они сократились на 25% относительно границ диапазонов базовой арендной ставки для якорных арендаторов и операторов торговой галереи с небольшой площадью помещений.

Максимальные базовые ставки аренды, несмотря на определенное снижение, также приходятся на помещения в зоне фудкорта и для «островной» торговли в действующих проектах с высоким трафиком и могут достигать 120 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 2 000 кв. м для якорных арендаторов.

Тенденции

Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отмечает, что серьезное влияние на рынок торговой недвижимости продолжает оказывать ситуация с пандемией: в первом квартале было зафиксировано улучшение показателей работы ретейлеров и девелоперов – несмотря на медленное восстановление трафика в торговых центрах отмечался рост коэффициента конверсии и товарооборота в пределах 10-20%, что обусловлено как поведением покупателей, так и работой брендов по обновлению своих торговых точек и активным внедрением цифровых технологий. Однако в течение нескольких недель июня-июля были введены дополнительные меры, ограничивающие работу заведений общественного питания и развлекательного сегмента, что негативно сказалось на восстановлении показателей. После небольших послаблений режима антиковидных мер в третьем квартале 2021 года стал ужесточаться контроль за выполнением санитарных требований в торговых центрах, нарушение которых влечет за собой штрафные санкции для владельцев бизнеса вплоть до закрытия объектов на 90 суток.