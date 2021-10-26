Средний размер потребкредитов в 3 квартале 2021 года составил 270,9 тысячи рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 3 квартале 2021 года средний размер выданных потребительских кредитов увеличившись на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в 3 квартале 2020 года – 212,2 тыс. руб.).

В то же время по сравнению с предыдущим кварталом средний чек потребкредита, напротив, снизился – на 3,7% (во 2 квартале 2021 года – 281,2 тыс. руб.).

Вместе с тем, в сентябре 2021 года средний размер потребкредита составил 271,5 тыс. руб., что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце, и на 35,3% больше, чем в сентябре прошлого года (200,7 тыс. руб.).

«Последний год средний чек потребительского кредита рос постоянно, а пик этого роста пришелся на 2 квартал 2021 года. Однако затем данный показатель впервые за год немного снизился, позволяя говорить о некоторой его стабилизации. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Что особенно заметно для крупных кредитов с суммой более 300 тысяч рублей. Такие потребительские кредиты выдаются только тем гражданам, значение ПКР которых находятся на достаточно высоком уровне – 650 баллов и более», – директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков