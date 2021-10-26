Уровень сброса воды на Иркутской ГЭС понижен

С сегодняшнего дня через станцию проходит 3075 кубических метров в секунду, рассказали SIA.RU в мэрии.

Причиной для снижения стала стабилизация гидрологической обстановки на Байкале, а также постепенное введением сезонных ограничений по сбросам.

Сотрудники «Безопасного города» уже зафиксировали снижение уровня Ангары по вешкам, расположенным в районе острова Юность, с 86 до 49 см.

Напомним, что, по решению Росводресурсов, уменьшение сбросных расходов через ГЭС началось накануне с отметки в 3600 кубических метров в секунду.