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Уровень сброса воды на Иркутской ГЭС понижен

С сегодняшнего дня через станцию проходит 3075 кубических метров в секунду, рассказали SIA.RU в мэрии.

Причиной для снижения стала стабилизация гидрологической обстановки на Байкале, а также постепенное введением сезонных ограничений по сбросам.

Сотрудники «Безопасного города» уже зафиксировали снижение уровня Ангары по вешкам, расположенным в районе острова Юность, с 86 до 49 см.

Напомним, что, по решению Росводресурсов, уменьшение сбросных расходов через ГЭС началось накануне с отметки в 3600 кубических метров в секунду.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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