Правительство Приангарья призывает жителей области активнее участвовать в переписи населения

По данным на 24 октября на портале Госуслуги переписались 144 517 жителей Иркутской области – 6,1% от численности населения региона на начало года, рассказали SIA.RU в администрации области.

По муниципальным образованиям области среди лидеров интернет-переписи Тулун (11%), Саянск и Мамско-Чуйский район (10%). Менее 3% населения переписались на портале Госуслуги в Свирске, Аларском, Боханском, Зиминском и Усть-Илимском районах.

Напомним, что перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Принять в ней участие можно тремя способами: ответить на вопросы на сайте gosuslugi.ru, посетить переписной участок, дождаться переписчика дома.