Продажи новых электромобилей в России выросли в пять раз

Продажи новых электромобилей в России с начала года увеличились в пять раз к аналогичному периоду 2020 года, сообщает Прайм со ссылкой на пресс-секретаря портала об автомобилях "Дром" Марию Погребец.

По ее словам, продажи подержанных электромобилей за тот же период увеличились на 58%.

При этом рынок электромобилей в России остается очень маленьким — продажи этих машин занимают всего 0,4% в общем объеме реализуемых авто. Средняя цена электромобиля составляет 1,4 миллиона рублей, что в два раза выше средней стоимости авто с двигателем внутреннего сгорания — 632 тысячи рублей.

Cамым популярным электромобилем в России остается Nissan Leaf, 74% всех продаж электромобилей приходится именно на эту модель. Автомобили марки Tesla занимают 11%, 15% — это электромобили других производителей.