Ремонт Нижней Набережной в Иркутске продолжат в 2022 году

В Иркутске завершен первый этап ремонта участка Нижней Набережной от улицы Ленина до памятника Якову Похабову. В следующем году предстоит благоустроить нижний ярус, сообщает пресс-служба мэрии.

– В этом году на набережной заменили ограждения, полностью обновили кабельную линию освещения, установили новые опоры освещения верхнего яруса. Работы были синхронизированы с ресурсоснабжающими организациями. Всего было проложено порядка 2,5 километров электрических сетей. Также была уложена сухопрессованная плитка – это наиболее прочное покрытие, обладающее большой износостойкостью. Эстетичности добавили новые клумбы, малые архитектурные формы и дополнительное озеленение, – рассказала Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

Мэр Иркутска Руслан Болотов подчеркнул, что Нижняя Набережная была построена в 2011 году и уже давно нуждалась в ремонте.

–Благодаря прозрачной системе торгов в этом году нам удалось начать здесь работы. В следующем году приступим к благоустройству нижнего яруса набережной. Проектное решение уже есть, до конца года будет определен подрядчик, – подчеркнул Руслан Болотов. – В результате должна получится «живая набережная», где есть место для небольших кафе, прогулочная зона, интересные архитектурные решения, дизайнерские элементы и другие локации, которые будут привлекать иркутян и гостей города.