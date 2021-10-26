Новости Власти объявили о запуске реализации мастер-плана развития Байкальска Игорь Кобзев и Игорь Шувалов подписали протокол о совместной реализации проекта развития Байкальска. Документ подписан 22 октября 2021 года Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и Председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, что означает одобрение разработанного мастер-плана города Байкальска и запуск процесса его реализации.



Протокол фиксирует договоренности по итогам состоявшихся в конце сентября 2021 года рабочих встреч, перечень дальнейших шагов и мероприятий, а также ответственных по каждому направлению. В частности, министерству экономического развития и промышленности Иркутской области совместно с Государственной корпорацией ВЭБ.РФ рекомендовано проработать возможные механизмы реализации и предложить источники финансирования мероприятий проекта комплексного развития Байкальска.



Конкретные поручения были зафиксированы и по отдельным направлениям. К примеру, в части жилья и благоустройства — это реализация пилотного проекта по строительству жилых домов с использованием элементов деревянного домостроения и их предоставлением в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также проект благоустройства городской набережной. В части социальной инфраструктуры – оценка целесообразности проведения работ по капитальному ремонту либо строительству новых зданий объектов образования. В части экологии – разработка системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующие указания также даны по направлениям: инженерная и транспортная инфраструктура, туризм и спорт.



Кроме того, стороны договорились оформить соглашение о реализации проекта, рассмотреть мастер-план на заседании Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области, а также создать и ежеквартально проводить заседания Управляющего совета по реализации проекта комплексного развития Байкальска под руководством Губернатора.



– Мастер-план формирует новый амбициозный вектор развития территории города Байкальска. Сейчас у нас появилась возможность создать новую точку роста для всего нашего региона. Впереди много серьезной и ответственной работы, которая будет направлена на повышение качества жизни и благосостояния местных жителей, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



– Мастер-план Байкальска является по-настоящему комплексным документом развития, затрагивающим все сферы городской жизни и экономики. Теперь предстоит большая работа по трансформации моногорода в цветущее, привлекательное и комфортное место для жизни, самореализации и отдыха. Для ВЭБ.РФ, как института развития, очень важны долгосрочные системные эффекты от запуска новых точек роста. Рассчитываем, что реализация проекта развития Байкальска принесет пользу всему Байкальскому региону и запустит в нем позитивные экономические и социальные изменения, – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.



– Байкальск, являясь местом с уникальным климатом и географическим положением, с неповторимой природой на берегу великого озера, может занять достойное положение на карте самых привлекательных и комфортных мест в России. И это в первую очередь должно выражаться в повышении благосостояния и качества жизни самих байкальчан. Администрация Байкальска и жители города стали непосредственными участниками разработки мастер-плана – наше мнение не просто услышано, оно лежит в основе документа. Уверен, с таким партнерами как Правительство Иркутской области и ВЭБ.РФ, под руководством Президента и Правительства Российской Федерации мы воплотим самые амбициозные планы, – отметил глава администрации Байкальского городского поселения

Василий Темгеневский.



– Появление такого плана совместных действий Правительства Иркутской области и ВЭБ.РФ открывает дорогу уже предметной работе по конкретным проектам и направлениям. Мы вместе с жителями Байкальска постепенно переходим от этапа разработки мастер-плана к этапу сложной и кропотливой, но крайне интересной работы по его реализации. Изменения будут видны уже в ближайшее время, а это напрямую зависит от согласованности и эффективности нашей совместной деятельности, – сказал старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров. Протокол фиксирует договоренности по итогам состоявшихся в конце сентября 2021 года рабочих встреч, перечень дальнейших шагов и мероприятий, а также ответственных по каждому направлению. В частности, министерству экономического развития и промышленности Иркутской области совместно с Государственной корпорацией ВЭБ.РФ рекомендовано проработать возможные механизмы реализации и предложить источники финансирования мероприятий проекта комплексного развития Байкальска.Конкретные поручения были зафиксированы и по отдельным направлениям. К примеру, в части жилья и благоустройства — это реализация пилотного проекта по строительству жилых домов с использованием элементов деревянного домостроения и их предоставлением в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а также проект благоустройства городской набережной. В части социальной инфраструктуры – оценка целесообразности проведения работ по капитальному ремонту либо строительству новых зданий объектов образования. В части экологии – разработка системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующие указания также даны по направлениям: инженерная и транспортная инфраструктура, туризм и спорт.Кроме того, стороны договорились оформить соглашение о реализации проекта, рассмотреть мастер-план на заседании Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области, а также создать и ежеквартально проводить заседания Управляющего совета по реализации проекта комплексного развития Байкальска под руководством Губернатора.– Мастер-план формирует новый амбициозный вектор развития территории города Байкальска. Сейчас у нас появилась возможность создать новую точку роста для всего нашего региона. Впереди много серьезной и ответственной работы, которая будет направлена на повышение качества жизни и благосостояния местных жителей, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.– Мастер-план Байкальска является по-настоящему комплексным документом развития, затрагивающим все сферы городской жизни и экономики. Теперь предстоит большая работа по трансформации моногорода в цветущее, привлекательное и комфортное место для жизни, самореализации и отдыха. Для ВЭБ.РФ, как института развития, очень важны долгосрочные системные эффекты от запуска новых точек роста. Рассчитываем, что реализация проекта развития Байкальска принесет пользу всему Байкальскому региону и запустит в нем позитивные экономические и социальные изменения, – подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.– Байкальск, являясь местом с уникальным климатом и географическим положением, с неповторимой природой на берегу великого озера, может занять достойное положение на карте самых привлекательных и комфортных мест в России. И это в первую очередь должно выражаться в повышении благосостояния и качества жизни самих байкальчан. Администрация Байкальска и жители города стали непосредственными участниками разработки мастер-плана – наше мнение не просто услышано, оно лежит в основе документа. Уверен, с таким партнерами как Правительство Иркутской области и ВЭБ.РФ, под руководством Президента и Правительства Российской Федерации мы воплотим самые амбициозные планы, – отметил глава администрации Байкальского городского поселенияВасилий Темгеневский.– Появление такого плана совместных действий Правительства Иркутской области и ВЭБ.РФ открывает дорогу уже предметной работе по конкретным проектам и направлениям. Мы вместе с жителями Байкальска постепенно переходим от этапа разработки мастер-плана к этапу сложной и кропотливой, но крайне интересной работы по его реализации. Изменения будут видны уже в ближайшее время, а это напрямую зависит от согласованности и эффективности нашей совместной деятельности, – сказал старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров. eg

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