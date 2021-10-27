Круизы на судне на воздушной подушке запустят по зимнему Байкалу

Стоимость 10-дневного тура – от 176-220 тысяч рублей на человека.

Путешествия на судне на воздушной подушке планируют запустить в феврале-марте по льду Байкала. «Байкальская экспедиция» будет проходить на комфортабельном судне «Бирюса». Как сообщает организатор – компания «ВодоходЪ», скорость и маневренность судна на воздушной подушке позволят увидеть большее количество локаций и попасть в такие уголки Байкала, куда невозможно добраться на автобусе или теплоходе.

В маршрут Улан-Удэ-Иркутск включены такие известные места, как Максимиха, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, мыс Хобой, Малое море, Шаманка, Ольхон, Огой, бухта Песчаная и Тальцы.

– Байкал – это одно из немногих мест на Земле, где стремятся побывать путешественники всего мира. Мы разработали специальный маршрут, который поможет познакомиться с Байкалом и его окрестностями максимально близко, интересно и разнообразно, – говорят организаторы.

Судно «Бирюса» оснащено современным навигационным оборудованием и развивает скорость на гладкой воде - 50 км/ч, по льду - 60 км/ч. Длина судна – 18,5 м, ширина – 8 м, осадка – 0,48 м. Количество посадочных мест – 36. Высота воздушной подушки судна составляет 0,9 метров, что позволяет ему двигаться над различными препятствиями, будь то перемещение по суше, льду или воде, при этом пассажиры могут спокойно отдыхать в комфортабельных креслах с откидной спинкой, пока не прибудут в место назначения. Двухслойное остекление будет обеспечивать пассажирам дополнительную шумо- и теплоизоляцию. На борту судна также имеется уборная комната и места для перевоза багажа пассажиров.