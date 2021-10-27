Новый иркутский аэропорт начнут строить в 2025 году

Пока правительство области выбирает место строительства.

«Обозначил наши планы. Сейчас выбираем земельный участок. До 2025 года необходимо подготовить проектно-сметную документацию. И приступить к строительству. Для нас это – принципиальный вопрос. Есть Указ Президента. И мы обязаны построить новый аэропорт», – пишет губернатор Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Кроме того, глава региона сообщил, что сейчас в области реализуют более 120 инвестпроектов. Крупнейшие – строительство завода полимеров в Усть-Куте, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог», появление единого промышленного комплекса в Тайшетском районе.