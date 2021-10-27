Резкий рост смертности от коронавируса зафиксировали в Братске

«Такого не было ни во вторую, ни в третью волну пандемии. 16 братчан за сутки ушли из жизни, заболев коронавирусом. Врачи не смогли их спасти. Это ужасная цифра», – говорит мэр Сергей Серебренников.

Общее количество больных COVID-19 в Братске – 2 371 при том, что всего переболевших за весь период пандемии 7 063. Активно стали болеть дети.

В основном лишь 2-3% вакцинированных людей находится в больницах и болезнь у них протекает в легкой форме. 95-97% тех людей, кто сегодня лежат в больницах не поставили прививку.

Для того, чтобы достичь планового показателя в 80%, в Братске ежедневно должно вакцинироваться почти 3000 человек. Сегодня две дозы вакцины поставили 50 180 человек – это 28%.