Гинцбург сообщил об экспертизе вакцины от коронавируса для подростков

Вакцина от коронавируса для подростков, носящее предварительное название «Спутник М», проходит фармакологическую экспертизу, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что ожидает скорой регистрации препарата.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости».

В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины для детей. Препарат по составу идентичен взрослому «Спутнику V», но будет вводиться в меньшей дозировке. Ранее господин Гинцбург утверждал, что для вакцины характерны только незначительные побочные эффекты в виде повышения температуры.