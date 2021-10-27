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Гинцбург сообщил об экспертизе вакцины от коронавируса для подростков

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Вакцина от коронавируса для подростков, носящее предварительное название «Спутник М», проходит фармакологическую экспертизу, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил, что ожидает скорой регистрации препарата.

«Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации»,— сказал господин Гинцбург «РИА Новости».

В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины для детей. Препарат по составу идентичен взрослому «Спутнику V», но будет вводиться в меньшей дозировке. Ранее господин Гинцбург утверждал, что для вакцины характерны только незначительные побочные эффекты в виде повышения температуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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