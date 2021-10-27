En+ Group стала партнером сборной России по лыжным гонкам

Компания подписала договор о сотрудничестве с Федерацией лыжных гонок России, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

En+ Group выступит партнером национальной сборной во время лыжного сезона 2021/2022, сменив ранее выступавшую в этой роли несколько сезонов подряд компанию РУСАЛ. Партнерство - часть благотворительного проекта «На Лыжи!», совместно начатого в 2016 году En+ Group, Федерацией лыжных гонок России, а также металлургическим бизнесом En+ компанией РУСАЛ.

В рамках сотрудничества с этого года на новой форме спортсменов для участия в гонках будет изображен логотип En+ Group. Кубок мира по лыжным гонкам стартовал 26 ноября трёхдневным мини-туром в Финляндии, а завершится 20 марта 2022 года в России.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«Мы очень хотим, чтобы лыжный спорт занял важное место в жизни наших сотрудников и жителей регионов, чтобы именно в городах, где работают наши предприятия, вырастали новые чемпионы лыжного спорта. Поэтому сотрудничество с Федерацией лыжных гонок в России для нас особенно ценно. Мы желаем спортсменам и тренерскому составу побед в новом сезоне! Со своей же стороны гарантируем активную работу по продвижению и развитию данного вида спорта. Мы, как и прежде, планируем оснащать лыжные базы оборудованием, развивать специализированную инфраструктуру, организовывать мероприятия, поддерживать юных спортсменов и их тренеров».

En+ Group последовательно популяризирует лыжный спорт в регионах своего присутствия. Проект «На Лыжи!» проводится в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Коми и Хакасия. Весной 2021 года завершился пятый сезон проекта, в течение которого Группа на регулярной основе передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортивным школам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. Помимо этого, в рамках программы ежегодно проводится одноименное первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и многие другие мероприятия. В сезоне 2020/2021 в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек.

Поддержка спорта входит в личные приоритеты Олега Дерипаски. Основатель En+ Group сам увлекается лыжами, в 2016 году он инициировал создание благотворительного проекта «На лыжи!».

В настоящее время компанией также ведется строительство и обустройство лыжных баз в Нижнеудинске и Дивногорске. Это не первые объекты строительства в рамках «На Лыжи!»: в 2020 году En+ Group построила здание лыжной базы в Тулуне Иркутской области. Группа также регулярно инвестирует в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями.