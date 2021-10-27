Братская дружина «Металлург» принимает добровольцев

В добровольной народной дружине «Металлург» пополнение. В ряды «старичков», которые уже несколько лет принимают участие в охране общественного порядка, влились свежие кадры – молодые сотрудники Братского алюминиевого завода, сообщает «Братская студия телевидения»

Семён Зубов один из новобранцев, ему 22 года, добровольным дружинником стал меньше месяца назад.

– Каждый сам решает, чем ему заниматься по жизни. Я свой выбор сделал, вступил в народную дружину и мне нравится», – комментирует Семён Зубов, сотрудник БрАЗа, участник ДНД «Металлург». – Патрулируем улицы города, особо опасные участки, где часто собираются граждане, особо буйных задерживаем.

Корпоративная народная дружина РУСАЛа была создана в 2015 году по личной инициативе основателя компании Олега Дерипаски. С тех пор при содействии «Металлурга» в Братске выявлено более 3 тысяч правонарушений. За гражданскую сознательность и содействие силовым ведомствам добровольцев не раз отмечали благодарственными письмами мэра и городского УВД. Помимо Братска, добровольные народные дружины созданы также на Красноярском, Саяногорском алюминиевых заводах и Ачинском глиноземном комбинате.

В числе добровольцев в нашем городе сотрудники БрАЗа и ТЭЦ. В 2020 из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, они не участвовали в городских рейдах. Деятельность «Металлурга» возобновилась полгода назад. На улицы города дружинники выходят вместе с сотрудниками полиции, их совместная задача – пресекать хулиганство, распитие спиртного и курение в общественных местах, проверять соблюдение подростками комендантского часа, а также вести профилактическую работу. Горожане относятся к деятельности ДНД с пониманием и симпатией.

– Надо чаще на улицу выходить, разговаривать с людьми, что-то им объяснять, – высказывается братчанка Ольга Ивановна. – Дружину нужно восстанавливать. Раньше всё время ходили, и жить было спокойнее.

Кстати, набор новых кадров в ДНД Металлург» еще идет. Если и вы готовы поддерживать покой и благополучие города, звоните по номеру 8-908 657-11-89.