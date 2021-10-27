Альфа-Банк открыл обновленный phygital-офис в самом центре Иркутска

Новый формат офиса Альфа-Банка стал доступен для жителей Иркутска по адресу ул. Литвинова, д. 2.

Пространство офиса стало более комфортным и функциональным. Такой эффект достигнут за счёт объединения зоны обслуживания в единую площадку. В офисе больше нет перегородок, громоздких компьютеров и проводов, все сотрудники мобильны и работают в единой программе на планшете или ноутбуке. Клиент сам решает, где ему удобней обслуживаться: за столиком, в уютном кресле или в переговорной комнате. Здесь проконсультируют по всем финансовым вопросам как частных, так и корпоративных клиентов. К услугам гостей офиса кофе-пойнт с горячими напитками на любой вкус.

Помимо новой планировки и современного дизайна акцент сделан на современные технологии. Система Face ID распознает клиента банка с точностью до 98%, пуш-уведомления в банковском приложении проинформируют о том, кто из сотрудников банка проведет переговоры, исходя из цели визита клиента.

«Мы стремимся к тому, чтобы нашим клиентам и партнерам было максимально комфортно и оперативно взаимодействовать с банком с точки зрения сервиса и технологий. Поэтому я очень рада презентовать обновленный офис, который сочетает в себе все преимущества современного банковского обслуживания. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и до конца года откроем еще одну совершенно новую площадку по адресу Кожова, 20», — отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий Альфа-Банком в Иркутске.

Обновленный phygital-офис Альфа-Банка на одной из старейших улиц Иркутска — это уже второй phygital-офис в Иркутске. Ранее офис такого формата начал свою работу на улице Ленина, д. 25.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.