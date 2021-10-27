Дополнительные ограничения ввели в ТЦ Иркутской области из-за коронавируса

Теперь посетители центров должны иметь при себе паспорт и QR-код, рассказали SIA.RU в администрации области.

Данное требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Также с 30 октября приостанавливается деятельность организаций, предоставляющих услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг.

Глава региона подчеркнул, что в ближайшие дни будут усилены рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в учреждениях торговли, культуры, транспорта.