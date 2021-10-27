Tele2 предлагает иркутянам еще почти неделю вкусных бонусов

Оператор дарит скидку 25% на суши и роллы от партнера акции Sushi Yum. Воспользоваться предложением можно до 31 октября, сообщили SIA.RU в компании.

За три недели акции с Sushi Yum почти тысяча иркутян активировали промокоды на сайте программы лояльности «Больше». Среди предпочтений клиентов Tele2 – сеты «Суши Ям», «Токио», «Император». Чаще всего любители японской кухни пользовались доставкой и самовывозом заказов в вечернее время по средам и пятницам.

Скидку 25% на весь ассортимент суши и роллов от Sushi Yum могут получить все абоненты Tele2. Воспользоваться предложением просто: в личном кабинете на сайте оператора или в мобильном приложении «Мой Tele2» в разделе «Еда» нужно получить промокод и внести его при оформлении заказа на сайте партнера компании.

Tele2 развивает программу лояльности «Больше» с 2017 года. Иркутским клиентам доступно более 100 предложений от партнеров оператора, среди которых подарки, скидки и бонусы в самых разных категориях: от онлайн-обучения до еды и шоппинга.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы постоянно расширяем перечень предложений от наших федеральных и региональных партнеров в рамках программы лояльности «Больше». В осеннюю волну акции мы предлагаем иркутянам получить скидку на ассортимент суши и роллов, чтобы устроить себе и близким маленький праздник».