Разработана назальная форма вакцины «Спутник V»

Она впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки, сообщает ТАСС.

«Мы подали документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через 6-8 месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее доступной для здравоохранения страны», – сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, иммунизация назальной формой, так же, как и при использовании традиционной вакцины, будет проводиться в два этапа, ревакцинация – в один. При этом, в отличие от внутримышечного «Спутника V», новую форму не нужно замораживать, поэтому ее доставка не потребует специальных условий.