Вклады Азиатско-Тихоокеанского банка вошли в ТОП самых выгодных депозитов за сентябрь 2021

Финансовый портал «Бробанк.ру» опубликовал рейтинг – «Самые выгодные банки для вклада в сентябре 2021 года», в который вошли ТОП-30 банков с самыми выгодными предложениями для вкладчиков. Депозиты АТБ вошли в число лидеров, заняв 7 место.

Согласно методологии портала, аналитиками портала была произведена оценка ТОП-100 крупнейших банков по объему активов. Охватываемый период – сентябрь 2021 года.

Рейтинг опирается на средний уровень максимальных ставок депозитов для граждан. Он получен с помощью выведения среднестатистической ставки по пяти представленным в отчетности продуктам, разделенным по сроку действия. Если применятся меньше вариантов размещения средств, то показатель рассчитан только по используемым предложениям.

Войти в самые выгодные банки для вклада в сентябре 2021 года могли только те кредитные организации, которые предлагают не менее четырех вариантов периодов депозитов. Учитывая ограничение перечня принятых во внимание структур и текущие требования, за попадание в ТОП-30 боролись 69 кредитных организаций.

Напомним, с 18 октября АТБ увеличил процентную ставку по вкладам «Пара мандаринов», «Сохрани» и «Сохрани Онлайн».

Также под данным портала в октябре 2021 г. карта АТБ “Кошелек” вошла в ТОП-20 лучших карт по проценту на остаток, а сайт банка в ТОП-50 наиболее посещаемых банковских сайтов.

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