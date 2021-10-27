Банк «Открытие» меняет тарифы по карте SVO Club

C 1 ноября банк «Открытие» вводит комиссию за смс-информирование по карте SVO Club Mastercard. При этом услуга Push-уведомлений остаётся бесплатной, настроить ее можно в мобильном приложении.

Уведомления по карте SMS/Push Pro будут оставаться бесплатными первые 30 дней, далее комиссия составит 59 рублей в месяц. Клиенты со статусами Light Премиум, Премиум, Light Private, Private продолжат пользоваться смс-уведомлениями без комиссии.

Для получения бесплатных уведомлений клиентам рекомендуется воспользоваться удобной услугой Push-уведомлений. Настроить ее можно в мобильном приложении (Настройки / Уведомления / Способ получения / Push).

Также с 1 ноября меняется стоимость выпуска карты. Разовая комиссия за оформление составит 2 499 рублей, 35 USD / 30 EUR для валютных карт соответственно.

Полную информацию по тарифам и подключению уведомлений можно получить на сайте, о карте — на SVO Club.