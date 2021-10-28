Дальневосточный банк предлагает «Дальневосточную ипотеку» по ставке 0,1 %

Дальневосточный банк предлагает приобрести собственное жилье в рамках программы «Дальневосточная ипотека» по ставке 0,1 %. Воспользоваться ею могут семьи, где возраст обоих супругов не достигает 36 лет, не состоящие в браке граждане в возрасте до 36 лет, воспитывающие ребенка в возрасте до 19 лет, а также граждане Российской Федерации, переехавшие в регионы России, входящие в состав Дальневосточного федерального округа в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

По льготной ставке 0,1 % можно приобрести готовую или строящуюся недвижимость на территории Дальневосточного федерального округа. Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» составит от 15 % стоимости приобретаемого имущества, при этом могут быть использованы средства материнского капитала. Размер кредита составит от 300 тыс. рублей до 6 млн. рублей, а максимальный срок выдачи – 20 лет и 2 месяца. При отсутствии страхования жизни и трудоспособности заемщика ставка увеличивается на 1 п. п. Подать экспресс-заявку на «Дальневосточную ипотеку» и получить предварительное одобрение банком кредита по льготной ставке 0,1 % можно на сайте www.dvbank.ru.

С подробными условиями программы «Дальневосточная ипотека» можно ознакомиться в разделе программ ипотечного кредитования, в офисах Дальневосточного банка и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).