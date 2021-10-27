ПСБ и ДОМ.РФ договорились о развитии инфраструктурных проектов

ПСБ и ДОМ.РФ заключили соглашение о сотрудничестве в рамках инфраструктурного меню, разработанного правительством РФ для поддержки регионов. В рамках соглашения стороны планируют вести совместную работу над проектами по созданию объектов социальной, инженерной, транспортной, коммунальной и иной инфраструктуры.

Для финансирования в жилищном строительстве, а также в проектах государственно-частного партнерства и концессиях может быть использован механизм облигаций. Облигации для финансирования инфраструктуры – один из эффективных инструментов, который станет катализатором запуска крупнейших региональных проектов жилищного строительства. Подключение ПСБ к работе в этом направлении позволит в кратчайшие сроки масштабировать механизм на регионы присутствия банка.

Для справки:

Инфраструктурное меню - набор мер господдержки, которые правительство разработало для улучшения жилищных условий граждан и стабильного развития регионов как в экономическом, так и социальном контексте. Оно включает дополнительные механизмы финансирования инфраструктурных проектов, которые обеспечат регионам большие возможности для развития инженерной, городской, транспортной и социальной инфраструктуры. В ближайшие годы регионы получат около 650 млрд рублей через инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации. Проекты для финансирования будут отбираться на конкурсной основе после подачи заявок регионами.