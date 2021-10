Росбанк второй год подряд признан лучшим транзакционным банком Восточной Европы для финансовых институтов

Росбанк в составе Societe Generale Global Transaction Banking второй год подряд признан лучшим транзакционным банком Восточной Европы для финансовых институтов. Об этом свидетельствуют результаты исследования журнала EMEA Finance.

Росбанк занял лидирующую позицию в категории «Best Transactional Bank for Financial Institutions in Europe and CEE». Решение о присуждении награды принято с учетом мнений независимых экспертов издания, участников финансового рынка и рекомендаций крупнейших международных финансовых институтов, сотрудничающих с банком.

При определении победителя оценивались такие критерии, как качество предоставляемых услуг, удовлетворение потребностей клиентов в рублевом клиринге, конкурентные цены, а также возможности решения индивидуальных и нестандартных задач клиентов.

Транзакционные услуги Росбанка для финансовых институтов были впервые отмечены EMEA Finance в 2020 году. Societe Generale получает в 2021 году подобные награды уже девятый год подряд.

«Признателен команде транзакционного бизнеса Росбанка и коллегам из Societe Generale за те усилия, благодаря которым уже второй год подряд мы получаем столь высокую оценку EMEA Finance. В этот непростой пандемийный год Росбанк еще больше укрепил репутацию на финансовых рынках Восточной Европы, соответствуя и предвосхищая клиентские ожидания, предлагая конкурентные условия и гибкие решения для уникальных запросов клиентов», - прокомментировал первый вице-президент дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Сергей Козелков, курирующий в банке Global Transaction Banking.

EMEA Finance - одно из ведущих международных деловых изданий, ежегодно освещающее наиболее значимые финансовые события на развивающихся рынках Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA).