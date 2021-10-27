Россельхозбанк и Frank RG: 86% инвесторов считают, что использование ESG-критериев может привести к более высокой доходности

Россельхозбанк и компания Frank RG представили совместное исследование, посвященное ESG инвестированию в России и мире. По данным исследования, 86% инвесторов считают, что использование ESG-критериев может привести к более высокой доходности финансовых инструментов в долгосрочной перспективе, а основным драйвером внедрения политики устойчивого развития в российских компаниях остаются забота о репутации и внешнее социально-экологическое давление.

Результаты исследования были представлены в рамках митапа Россельхозбанка и Frank RG «Рынок ESG инвестирования в России: настоящее и будущее». Целью работы стал анализ текущей ситуации на рынке ESG-инвестирования в России и мире, оценка эффективности инвестиционных инструментов, а также факторов, влияющих на скорость внедрения компаниями и банками принципов устойчивого развития. Исследование демонстрирует разницу в подходах к ESG в разных странах.

Согласно исследованию, главная мотивация для компаний Северной Америки внедрять принципы ESG – это вовлеченность сотрудников, клиентский спрос и забота о репутации. Для стран Европы – экологическое и социальное давление, для стран Азиатско-Тихоокеанского региона – нормативные требования.

Для российского бизнеса главная мотивация внедрять принципы ESG ̶ это востребованность темы и репутация компании. Большое значение имеет экологическое и социальное давление. А вот вовлеченность сотрудников оказалась для российских инвесторов наименее значимым драйвером изменений.

Из всех трех критериев ESG ̶ экологического, социального и корпоративного управления ̶ именно последнему инвесторы в России уделяют особое внимание при оценке инвестиционной привлекательности компании.

Чтобы выяснить отношение банков к ESG, Frank RG в рамках исследования рынка private banking провела опрос: из 13 банков восемь заявили, учитывают ESG-критерии при формировании собственных инвестиционных продуктов и составлении портфелей своих клиентов. В 2020 году доля инвестиционных ESG-продуктов в линейке всех инвестиционных продуктов private banking составила 13,1%. Проникновение ESG-продуктов в клиентскую базу private banking, по данным Frank RG, в среднем составило 9%, в продуктовую линейку — 13,1%, в инвестиционный капитал — 5,7%.

Согласно исследованию «Рынок ESG инвестирования в России: настоящее и будущее», 86% инвесторов считают, что использование ESG-критериев может привести к более высокой доходности в долгосрочной перспективе.

На российском рынке интерес инвесторов к ESG-инструментам растет, рассказала в рамках митапа Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова: на рынке объем зеленых или социальных облигаций вырос с 12 млрд рублей по итогам 2019 года до 150 млрд рублей на 19 октября 2021 года.

Внедряя политики устойчивого развития, банкам следует обращать внимание на все три критерия, отмечает Кузнецова: «Мы работаем как с крупными корпоративными клиентами, предоставляя им полный спектр "зелёного" финансирования, так и с розничными клиентами, обеспечивая широкую линейку инвестиционных продуктов, нацеленных на ESG. Забота об экологии и окружающей среде путем вовлечения клиентов и сотрудников в экологические инициативы – это разумный подход банков к работе в современном мире».

Полная версия исследования «Рынок ESG инвестирования в России: настоящее и будущее» Россельхозбанка и Frank RG доступна здесь

Видео с митапа с участием крупнейших банков здесь.