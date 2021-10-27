Иркутяне смогут отправить свое имя в космос

Акцию запустил сервис GEOSCAN. Об этом сообщает Иркутский планетарий.

Весной 2022 года на околоземную орбиту высотой около 550 км будут выведены четыре малых спутника, разработанные российской компанией «Space пи». В космос их доставит ракета-носитель «Союз-2». Аппараты предназначены для мониторинга космической погоды и ультрафиолетовых свечений атмосферы Земли, а также проведения экспериментов, в том числе студенческих и школьных научных проектов.

На двух из них – Геоскане 1U и Геоскане 3U – будут установлены специальные носители информации, содержащие имена всех участников акции «Отправь своё имя в космос». Спутники с записанными данными будут кружить над планетой в течение пяти лет.

Сбор имен для отправки на орбиту планеты Земля продлится до 15 ноября 2021 года. Каждый участник акции получит свидетельство в виде билета или сертификата.