Россияне рассказали, в каких сферах хотят найти вторую половинку

Работа.ру и ЮMoney провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, в каких сферах, по мнению жителей России можно найти самую перспективную вторую половинку, и сколько в этих сферах холостяков.

68% респондентов указали, что уже находятся в отношениях. Интересно, что этот показатель практически не меняется в зависимости от пола респондентов, но среди мужчин доля холостяков выше на 1% – 32% против 31% среди женщин.

Лучшей сферой работы для второй половинки 18% опрошенных жителей России назвали нефть и газ. На втором месте оказалась IT-отрасль, которую отметили 17% респондентов. 16% участников исследования считают, что для их второй половинки было бы хорошо работать в производстве и промышленности, а 15% указали на сферу банков и финансов. Закрывает пятерку лидером медицина, где хотели бы видеть своих вторых половинок 13% опрошенных.

Пятерка лидеров значительно отличается в зависимости от пола респондентов. Например, мужчины чаще всего хотели бы найти любовь из сфер медицины (19%), дизайна и творчества (17%), банков и финансов (16%), производства и промышленности (13%), а также образования (12%).

Женщины в свою очередь мечтают завести отношения с представителями сфер нефти и газа (23%), IT (20%), производства и промышленности (19%), строительства (18%), а также банков и финансов (15%).

Реже всего жители России указывали на перспективность вторых половинок их сфер образования (8%), маркетинга и рекламы (6%), ресторанов и кафе (6%), СМИ и журналистики (3%), а также ретейла (2%).

Чаще всего холостяков можно встретить в сфере производства и промышленности – работу там отметили 15% опрошенных, у которых нет вторых половинок. Еще 9% респондентов указали занятость в транспорте и логистики, 8% – в строительстве, 7% – в IT, а 6% – в отрасли образования.