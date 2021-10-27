Границы объектов культурного наследия внесут в государственный реестр недвижимости Иркутской области

Внести сведения обо всех памятниках планируется до конца 2022 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Информация о границах территорий объектов культурного наследия отображается на публичной кадастровой карте. Любой желающий сможет увидеть какие земельные участки в них попадают. На них существуют ограничения, например, запрет строительства новых объектов.

Также в Росреестр передают полную информацию обо всех памятниках федерального, регионального и местного значения, которые включены в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Эти сведения будут включены в выписки по объектам недвижимости, которые ведомство предоставляет всем желающим.

Таким образом, еще до совершения сделки будущий покупатель будет знать, что приобретает объект культурного наследия и обо всех ограничениях, с этим связанных.