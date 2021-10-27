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Два дополнительных выходных будут предоставляться работникам госучреждений для вакцинации

Распоряжение о дополнительных мерах стимулирования вакцинации подписал глава региона Игорь Кобзев, рассказали SIA.RU в администрации области.

Выходные дни будут предоставляться в любое время по письменному заявлению сотрудника при предъявлении справки о вакцинации или ревакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Подобные меры стимулирования рекомендовано ввести руководителям органов местного самоуправления, муниципальных организаций и хозяйствующих субъектов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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