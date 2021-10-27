За два месяца 43 торговых точки Иркутской области оштрафовали за нарушение противоэпидемиологических мер

Всего с начала сентября 2021 года проверено более 1300 хозяйствующих субъектов потребрынка, сообщили SIA.RU в администрации области.

Кроме того, на сайте ведомства опубликован список лиц, привлеченных судами Иркутской области по материалам службы к административной ответственности в сентябре-октябре 2021 года за нарушение антиковидных мер. В список попали 43 нарушителя.

Для проведения профилактической работы с хозяйствующими субъектами Иркутской области служба на постоянной основе направляет информацию о возбужденных административных производствах по статье 20.6.1 КоАП РФ в Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (Иркутская область)», Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», а также Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области.