Новая школа на замену сгоревшей в Большом Голоустном готова на 80%

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что новая школа на замену сгоревшей в поселке Большое Голоустное Иркутской области готова на 80%.

«Сейчас работы выполнены на 80%. Само строение готово, рабочие занимаются отделкой помещений. Блочно-модульная конструкция собирается достаточно быстро. Оценил это преимущество. Решили точно такие же проекты использовать в небольших населенных пунктах. Тем более, что в строительстве используются материалы местного производства, кроме металлических блоков», – отметил глава региона.

В новом здании будут расположены актовый и спортивный залы, пищеблок, библиотека, отдельные помещения для кружков, а также детский сад на 20 человек. Кроме того, сейчас строители благоустраивают территорию – готовят площадку под мини-корт, ставят бордюры и ограждения.

Напомним, деревянная школа в поселке Большое Голоустное сгорела в ноябре прошлого года. После этого уроки для учеников проводились на местной турбазе.