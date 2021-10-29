Уходим в цифру, инвестируем и мечтаем уехать: как изменился «Портрет сибиряка» после пандемии

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и породила новые финансовые привычки. Мы стали больше экономить и сберегать, разумнее тратить, с легкостью перешли в цифровые каналы и перестроились на гибридный формат работы. Как изменился портрет сибиряка во время пандемии, чему стоит радоваться, а где бить тревогу? О результатах масштабного исследования* на пресс-конференции рассказал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Владимир Чернышев, управляющий банком «Открытие» в Иркутской области.

Фото: Андрей Фёдоров

От живых продаж к доставке

– Есть статистика, есть опросы, а есть жизнь, – говорит Владимир Чернышев. – Некоторые ведь до сих пор надеются, что эпидемия скоро закончится, и все вернётся в старое русло. Не вернётся. Многое изменилось безвозвратно и будет дальше меняться. Мы видим, что часть клиентов по-прежнему предпочитает живое общение и любит приходить в офис, но большая часть, особенно молодежь, выбирает цифровые каналы.

И банк адаптируется под требования нового времени. Так же, как народ пошел активно в доставку еды на дом, банк начал доставлять финансовые продукты клиентам.

– Мы увеличили состав соответствующих подразделений. Еще одно из направлений – предодобренные кредиты. Клиенту не надо приходить в банк, подавать документы: кредитное предложение формируется автоматически на основании имеющихся данных. Также в банке есть безвизитные технологии, где без посещения банка можно получить продукт.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

От офлайна к удаленке

Пандемия коронавируса для многих стала временем перемен. Менялись привычки, уклад. Так, 50% сибиряков, как показал опрос, предпочитают теперь гибридный график работы, 18% – работу в офисе, 15% – удаленку, еще 17% считают, что их вид деятельности не позволяет работать из дома.

Владимир Чернышев, примеряя результаты исследования на себя, говорит, что сам он сторонник работы в офисе.

– И не только я. 80-90% сотрудников после карантина мне сказали: «Наконец-то мы выходим!». Хотя к удаленному формату работы мы готовы теперь всегда, все же признаюсь, что продуктивность на удаленке у многих снижается. В таком формате сейчас продолжают работать небольшое количество сотрудников банка в регионе. Совещания тоже предпочитаю в очном формате. По ВКС иногда сложно понять, что происходит. Все-таки важно посмотреть глаза в глаза, живое общение сложно заменить.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

От офиса к приложению

В пандемию клиенты стали очень активно скачивать мобильное приложение банка. Как показал опрос «Открытия», 86% сибиряков пользуются интернет- и мобильным приложениями, 6% начали ими пользоваться в 2020-2021 гг.

– И это здорово, банк поддерживает фокус на цифровизацию, но есть два момента, которые меня лично беспокоят, – подчеркнул Владимир Чернышев. – Во-первых, это беспечность в отношении безопасности личных данных. Мы рекомендуем всем клиентам подключать многофакторную идентификацию, при этом почту необходимо защищать в первую очередь, ведь у многих финансовых программ ID привязан именно к почте. Как только её вскрывают, по сути получают доступ к вашим финансовым приложениям, а дальше - дело техники, потому что подтверждающий пароль приходит вам на почту.

Во-вторых, при уходе клиентов полностью в онлайн есть еще один минус – мы теряем связь с клиентами и не можем помочь в их выборе. Приведу пример, если раньше клиент приходил в офис за кредитом на ремонт, мы часто выясняли, что в реальности ему для этого будет достаточно кредитной карты. А самостоятельно понять это только через мобильное приложение невозможно. Или, например, при выборе объекта инвестиций мы в офисе можем помочь с экспертизой, то при оформлении через сайт/мобильное приложение клиенту приходится полагаться только на уровень собственной финансовой грамотности. Хорошо, если этот выбор будет верным, а если он ошибется и останется недоволен, то мы даже не узнаем, что было не так.

Сами сибиряки оценивают уровень своей финансовой грамотности как невысокий: 48% оценивают его как средний, 10% как низкий.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

От вкладов к инвестициям

Хотя 38% сибиряков, по-прежнему, уверены, что вклады привлекательны как инструмент сбережений, нельзя не заметить, что все больше иркутян обращают внимание на инвестиции, говорит Владимир Чернышев.

– Именно 2020-2021 год оказались переломными в этом плане. Это очень заметно, всё больше клиентов ищут большую доходность, чем по вкладам, и смотрят на инвестпродукты. Даже консервативные инвесторы готовы направить 10% портфеля на инвестиции с риском, вплоть до криптовалют.

Опрос «Открытия» подтверждает, что 34% сибиряков хотели бы начать инвестировать, хотя раньше этого не делали, 25% хотели бы начать, но нет денег, 10% начали инвестировать в 2020-2021 гг., а 6% инвестируют в разные инструменты финансового рынка более двух лет.

В целом, 60% сибиряков считают инвестирование рискованным, но прибыльным занятием. 40% согласны с тем, что для получения высоких доходов нужно инвестировать долгие годы. 43% понимают, что для успеха необходимо использовать несколько инвестиционных инструментов, а 34% назвали высокий инвестиционный доход удачей или чистой случайностью.

Владимир Чернышев добавляет, что к инвестированию надо быть психологически готовым. Тренды меняются, акции могут как расти, так и падать, важно, что большинство инвестиционных инструментов показывают хорошую доходность при работе вдолгую.

– Нужно правильно подобрать инструменты. Для каждого человека этот набор будет разным. Я, к примеру, лично для себя выбрал накопительное страхование жизни (НСЖ). Мы привыкли по аналогии с автомобилем, что отдать деньги за страховку авто – это распрощаться с деньгами, а в накопительном страховании жизни устроено все иначе. НСЖ – это, по сути, полис страхования жизни, защищающий от рисков смерти, несчастных случаев, который еще позволяет накапливать, сохранять средства и получать на них проценты. Есть клиенты, которые идут в этот инструмент за доходностью. Я лично иду за страховкой: я часто летаю, занимаюсь рисковыми видами спорта, у меня семья, и я – единственный источник дохода. Кроме страховки, в НСЖ я получаю гарантированный доход.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

От подушки к сбережениям

Ковид научил людей копить и думать о будущем, рассказывает Владимир Чернышев. 64% сибиряков имеют финансовую подушку безопасности: 10% – в размере 3-6-месячного дохода, 16% – более 6-месячного, 19% – 1-3-месячных доходов и 19% в размере 1-го месячного оклада.

– У 36% подушки нет. Это много. Не то чтобы они не хотят её создавать, некоторые только сводят концы с концами. Это означает, что если завтра снова локдаун, то им не на что будет жить, нечем будет платить по кредитам.

Если говорить о доходах, то после пандемии у 35% сибиряков они уменьшились, еще 4% потеряли их полностью, у 52% они не изменились и только у 8% увеличились.

Какой ежемесячный доход был у вас до пандемии?

64% - 20-50 тыс. рублей в месяц

19% - менее 20 тыс. рублей в месяц

16% - 50-100 тыс. рублей в месяц

1% - 100-300 тыс. рублей в месяц



Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

– Исследование показало, что Иркутск в категории ежемесячного дохода 50-100 тыс. рублей оказался на первом месте среди всех городов СФО. Меня это радует. Это наиболее интересная группа потребителей с точки зрения банков. По данным Росстата, средняя зарплата в нашем регионе – 55 135 рублей – тоже самая высокая в СФО.

По данным исследования, большинство сибиряков осознают важность сбережений, 53% их делают регулярно, а 9% начали делать их после пандемии.

От доходов к будущему

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

При всей оптимистичной картинке бурного послепандемийного восстановления, есть напрягающая статистика, заметил Владимир Чернышев.

– Так, например, на вопрос «На чем экономим?» 75% сибиряков ответили – на развлечениях, 63% – на путешествиях, 41% – на одежде и обуви, 40% – на покупке бытовой техники, 23% – на еде. Когда люди экономят на еде, простите, это уже признак бедности, – говорит Владимир.

Есть еще тревожные звонки. Так, треть опрошенных сибиряков хотели бы уехать из Сибири: 12% – в Москву или Санкт-Петербург, 19% – туда, где теплее.

– Если наложить эти цифры на график постоянно сокращающегося населения в Иркутской области, а оно за 2020 год сократилось еще на 16 тыс. – до 2,375 млн человек, то при всей радужности и оптимистичности начатых крупных проектов в регионе, Приангарье легко может превратиться в депрессивный регион, где некому будет работать, некому жить. Жителям Иркутской области нужны системные меры поддержки, возможно, не меньшие, чем на Дальнем Востоке, – резюмировал Владимир Чернышев.

Банк «Открытие», Иркутск, пресс-конференция «Портрет сибиряка в период пандемии».

Фото: Андрей Фёдоров

*На основании информации отдела клиентских исследований банка «Открытие», проведенных в крупных городах СФО среди мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Выборка каждого исследования – не менее 1 300 человек.