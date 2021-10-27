Пять маршрутов Иркутской области стали лауреатами Всероссийской туристской премии «Маршрут года»

Объявлены лауреаты окружного этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В числе победителей пять маршрутов Иркутской области.



- В номинации «Лучший железнодорожный круиз» лауреатом стал маршрут «Транссибирская магистраль: от Москвы до Владивостока».



- В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» от Иркутской области заявлен на конкурс и прошел в финал маршрут от города Усолье-Сибирское «По следам белого горностая».



- В номинации «Лучший маршрут выходного дня» в числе финалистов иркутский маршрут «Экскурсия в бухту Песчаная на теплоходе «Баргузин».



- В номинации «Речной круиз» – маршрут от Иркутск «Пробуждение Байкала».

- В номинации «Лучший событийный тур» – маршрут «Услышь мелодию строки» от Усолья-Сибирского.Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Конкурс проходит при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм).

Всего для участия в этом этапе премии было заявлено 93 проекта из 13 регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Лауреатами конкурса стали 77 проектов из 13 регионов страны. От Иркутской области было подано пять заявок, все они прошли в финал конкурса, который состоится 24-26 ноября в Перми.