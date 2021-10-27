Фонд микрокредитования Прианагрья за 5 лет помог сохранить 11 тысяч рабочих мест

Правительство Иркутской области сообщило, что региональный Фонд микрокредитования помог сохранить 11 тысяч рабочих мест, около 1,5 тысячи – создать: это результаты пятилетней работы организации.

Всего за 5 лет выдано 1 255 займов на сумму почти 2,5 млрд рублей, 60% из них – повторные. «То есть однажды воспользовавшись данной мерой поддержки, предприниматели понимают ее преимущества и вновь возвращаются за деньгами на развитие своего дела», – отмечается в сообщении.

Налоговая отдача от вложений в бизнес Иркутской области средств Фонда микрокредитования составила 1,5 млрд рублей.

Напомним, Фонд микрокредитования был создан в регионе в 2016 году по решению кабмина Приангарья как один из институтов развития бизнеса. Он выдает займы самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам региона в размере от 50 тысяч до 5 миллионов рублей под 3-11% годовых на срок до трех лет.